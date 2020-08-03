На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 млн рублей
Работы должны завершиться до декабря 2022 года
Власти Алтайского края ищут подрядчика для завершения строительства здания Художественного музея. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Согласно условиям тендера, максимальная стоимость контракта составляет 432,8 млн рублей. За эти деньги необходимо выполнить целый ряд работ.
В их числе - прокладка инженерных сетей, оборудование сцены, создание условий для беспрепятственного входа маломобильных групп населения, установка противопожарной системы.
Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 августа нынешнего года.
Напомним, что к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае в 2020 году на ремонт и реконструкцию объектов культуры выделено около 660 миллионов рублей. Работы запланированы на 21 объекте, из них 15 – муниципальные и шесть – краевые.