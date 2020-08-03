На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 млн рублей

Власти Алтайского края ищут подрядчика для завершения строительства здания Художественного музея. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

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Прочее Строительство театра "Сказка" в Барнауле может еще сильнее затянуться из-за пандемии

Согласно условиям тендера, максимальная стоимость контракта составляет 432,8 млн рублей. За эти деньги необходимо выполнить целый ряд работ.

В их числе - прокладка инженерных сетей, оборудование сцены, создание условий для беспрепятственного входа маломобильных групп населения, установка противопожарной системы.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 августа нынешнего года.

Напомним, что к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае в 2020 году на ремонт и реконструкцию объектов культуры выделено около 660 миллионов рублей. Работы запланированы на 21 объекте, из них 15 – муниципальные и шесть – краевые.