На федеральных трассах Алтайского края увеличили количество снегоуборочных машин

Для работы на федеральных трассах Алтайского края в зимнее время подготовили 522 дорожные машины. Увеличение их числа связано с расширением федеральной сети – 100 автомобилей теперь чистят от снега автодорогу А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Как сообщают в Упрдор "Алтай", главным видом спецтехники являются комбинированные дорожные машины, оснащенные универсальным или скоростным отвалом, бункером для противогололедных материалов и пескоразбрызгивателями.

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Прочее Одна из главных дорог Алтайского края перешла в федеральную собственность

Дополнительную сложность для специалистов создает прохождение федеральных трасс через множество природно-климатических зон – на автомобильной дороге А-322, пролегающей в зоне степей, зимой спецтехника активно борется с последствиями низовых метелей и регулярных снегопадов.

Сложные погодные условия характерны также для участка Чуйского тракта в Троицком районе, а в Горном Алтае одним из наиболее сложных с точки зрения зимней эксплуатации является Семинский перевал.

Как ранее сообщил amic.ru, власти Алтайского края добились перевода региональной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность.

Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году, но благодаря инициативе губернатора Виктора Томенко о включении трассы в программу социально-экономического развития региона срок перевода удалось перенести на семь лет: постановление о включении дороги в федеральную собственность было подписано 23 июля 2020 года.