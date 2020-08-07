На фейковую новость о налоговом вычете повелись более 500 жителей Алтайского края

Свыше 500 жителей Алтайского края поверили в фейковую новость о налоговом вычете. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц регионального УФНС Ирина Смирнова.

В последние дни в мессенджерах и соцсетях активно распространялась видеоинструкция о том, как получить социальный вычет "на обязательное пенсионное страхование" по дополнительным взносам. Утверждалось, что на такую опцию может претендовать любой работающий россиян, в связи с чем в Алтайском крае резко выросло число запросов на получение несуществующего вычета. Ни одно из заявлений одобрено не было.

По словам Смирновой, налоговая служба предоставляет социальный вычет "по расходам на накопительную часть трудовой пенсии". Однако и его может получить лишь тот налогоплательщик, который уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии за свой счет.

"В декларациях, заполненных с использованием видеоролика, налогоплательщиками заявлены суммы заработной платы, отраженные в справке о состоянии счета в Пенсионном фонде России, с которых работодателями исчислены страховые взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не предусмотрен", – сообщила Смирнова.