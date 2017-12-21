На финишной прямой: в АлтГТУ стартует конференция по выборам ректора

Сегодня, 21 декабря, в АлтГТУ пройдут выборы ректора вуза. 244 делегата должны доверить дальнейшее управление университетом кому-то из двойки кандидатов. В их числе - и.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков и декан энергетического факультета, и.о. проректора по непрерывному образованию технического университета Станислав Хомутов.

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Прочее Новогодний ректор: Минобр не стал чинить препятствий выборам главы АлтГТУ

Отчетно-выборная конференция работников АлтГТУ начнется в 11:00. Помимо избрания ректора "политеха", предстоит провести выборы нового состава Ученого совета вуза. Всего в него войдут 28 человек. Срок полномочий совещательного органа истекал в конце января, однако в университете решили совместить эти выборы с избранием ректора.

Предполагается, что во время работы конференции кандидаты представят свои программы, ответят на вопросы, после чего пройдет голосование. Выбирать ректора будет поручено делегатам от каждого структурного подразделения вуза. Всего в голосовании примут участие 244 человека – научно-педагогические работники, сотрудники и студенческая молодежь технического вуза.

Срок полномочий нового главы вуза должен составить пять лет, то есть до конца 2022 года. Напомним, первая попытка выбрать ректора технического вуза в мае закончилась неудачей: Минобр отверг все три предложенные кандидатуры.

Почти все наблюдатели сходятся во мнении, что борьбы между Марковым и Хомутовым не получится: первый выглядит явным фаворитом. Второму пока не хватает того авторитета и опыта, которые были у его отца. Напомним, Олег Хомутов до своей скоропостижной смерти два года возглавлял АлтГТУ.

Итоги выборов станут известны не ранее обеда, Amic.ru оперативно проинформирует читателей об исходе голосования.