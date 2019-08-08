"На каблуках уже в театр не ходят": Дугин объяснил, чем плитка лучше асфальта

Сергей Дугин, которого редко можно встретить гуляющим по городу, 8 августа побывал на отремонтированном за 39 миллионов проспекте Социалистическом. Главе Барнаула понадобилось пройти всего 100 метров, чтобы не только оценить новый тротуар, но и сделать несколько важных заявлений о ремонте фасадов и разработке единого дизайн-кода для центра города.

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Ремонт фасадов

Протяженность отремонтированного участка Социалистического составила 688 метров. Здесь положили новый асфальт, тротуарную, тактильную плитку, а также высадили газон и нанесли разметку. Удалось решить вопрос с водоотводом и теперь улицу после дождей не должно затапливать.

Сергей Дугин выразил удовлетворение проделанной работой, но указал председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву и на другие задачи, которые необходимо решить на одной из главных улиц города.

"Вы же у нас молодой. Хочу проверить на масштабность мышления. Дорога красивая, тротуар красивый. Понятно, что это не ваша зона ответственности, но ставлю задачу привести в нормативное состояние фасады зданий в этой части города", – обратился Сергей Дугин к Антону Шеломенцеву, поглядывая в сторону советской четырехэтажки напротив кинотеатра "Мир".

Лучше Новосибирска

Обратил внимание мэр и на слишком яркую рекламу магазинов, аптек и других заведений на проспекте. Во многих городах мира уже вводят специальные дизайн-коды для коммерческих организаций. Это позволяет делать все вывески и объявления в одном стиле и цвете. В краевой столице сейчас нет единых правил, но, по мнению Сергея Дугина, в Барнауле лучше борются с наружной рекламой, чем в Новосибирске. В качестве примера он вспомнил высказывание двухлетней давности полпреда Сергея Меняйло, назвавшего Барнаул лучшим городом в Сибири.

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"Барнаул отличается от других городов Сибири в лучшую сторону. Мы не даем развешивать рекламу на столбах. Сейчас боремся с тем, чтобы на проспекте не было уличной торговли. Но мы не выгоняем торговцев в никуда, а предлагаем бесплатные площадки", – добавил глава города.

О плитке и избалованных женщинах

Конечной точкой 100-метрового маршрута мэра стала территория у педуниверситета. Изначально возле его корпуса должны были расширить парковку и заменить асфальт на плитку. Однако позже от этого решили отказаться и вместо плитки вновь положили асфальт. Это нарушило общий стиль тротуара и вызвало неоднозначную реакцию у горожан, включая автора телеграмм-канала "Барнаульский нытик".

Председатель комитета по дорожному хозяйству пояснил, что отказ от изначальных планов связан с просьбами руководства вуза. На территории у крыльца проводят концерты и туда часто заезжают грузовые автомобили с аппаратурой. В учебном заведении переживали, что это может привести к разрушению тротуара и попросили мэрию положить асфальт. Пошли на компромисс.

Сергей Дугин не нашел в этом ничего криминального, но сообщил, что плитка всегда лучше асфальта. Прокомментировал он и критику барнаульцев, которые высказываются в социальных сетях против ее укладки. По мнению людей, по плитке неудобно ходить женщинам на каблуках, матерям с колясками и кататься на роликах.

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"Все сделано очень достойно. Наша задача – привести в один архитектурный стиль все тротуары в центре города. В рамках проекта БКАД мы не только ремонтируем, но и строим их там, где никогда не было. За три года в общей сложности мы отремонтировали около 120 тысяч квадратных метров тротуаров. Мне всегда плитка нравилась больше асфальта. Она не нагревается в жару. Мы не стоим на месте. На каблуках уже в театр не ходят. До того женщины разбалованы стали. Еще бы на каблуках не смогли по плитке ходить. На роликах действительно неудобно будет ездить. Но нужно создавать специальные участки для любителей на них кататься. Мы уже сейчас строим первую в городе велосипедную дорожку", – сказал глава Барнаула.

Добавим, за три года реализации нацпроекта БКАД (включая 2019-й), в Барнауле отремонтируют тротуары на 41 объекте площадью почти 176 тыс. кв.м. В этом году новые пешеходные зоны обустроят на проспекте Коммунаров, улицах Меланжевая, Аносова, Солнечная поляна, Ткацкая, Беляева, Эмилии Алексеевой, Мамонтова, Изящная.