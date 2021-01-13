На капитальный ремонт Дома культуры в алтайском селе направят около 54 млн рублей

Завьяловский Дом культуры стал участником национального проекта "Культура". На его капитальный ремонт направят порядка 54 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.

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Прочее Около 12 млн рублей направили на ремонт районной поликлиники в Алтайском крае

Строители отремонтируют фасад здания, кровлю, отопление, оконные блоки и двери, полы, вентиляцию, приведут в порядок водо- и электроснабжение. Также проект предусматривает косметический ремонт холла, танцевального зала и кабинетов. Особое внимание уделят системам пожаротушения.

На капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории направят около 44 миллионов рублей. Еще 10 миллионов потратят на покупку оборудования. Все работы планируют завершить в 2021 году.

Ранее amic.ru писал о том, что капитальный ремонт районной поликлиники завершили в Новичихинском районе. На выполнение работ направили 10,725 млн рублей и свыше 1,235 млн рублей – на оснащение учреждения.