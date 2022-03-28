На Корбалихинском руднике построили дымовую трубу для новой автоматизированной котельной

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы» закончило строительство дымовой трубы для новой автоматизированной котельной Корбалихинского рудника. Её высота — 45 метров, а диаметр — 1300 мм. Монтаж объекта в качестве генерального подрядчика произвела компания «УГМК-Телеком». Тепловая мощность котельной составит 71 МВт.

Новая труба — часть теплового комплекса Корбалихинского рудника, спроектированного в соответствии с прогрессивными технологиями очистки промышленных выбросов. Его строительство ведётся в рамках реализации инвестиционного проекта. Комплекс включает в себя современную автоматизированную котельную, топливоподачу и угольный склад.

Основным объектом теплоснабжения станет вентиляторно-калориферная установка, которая обеспечивает круглогодичную подачу свежего воздуха в шахту. В зимний период поступающий в ствол воздух необходимо подогревать до нормативной температуры, она должна быть не менее двух градусов. Тепло станут вырабатывать два водогрейных угольных котла, дым от которых после дополнительной очистки будет уходить через установленную трубу. Её высота и диаметр рассчитаны оптимально для рассеивания выбросов и снижения концентрации продуктов горения в приземном слое атмосферы.

Помимо этого, на котлах установлены современные циклоны-золоуловители с высокой степенью эффективности. Благодаря их работе 99% твёрдых частиц золы будут оседать и удалятся для утилизации, исключая попадание загрязняющих веществ в окружающую среду.

«АО „Сибирь-Полиметаллы“ работает с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду. В соответствии со стратегией долгосрочного развития мы на постоянной основе реализуем мероприятия, направленные на декарбонизацию производства. Работы проводятся в строгом соблюдении всех требований нормативной технической документации в области промышленной безопасности. Всё оборудование, в том числе и для новой котельной, отвечает последним современным требованиям экологического законодательства и охраны окружающей среды», — отметил Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».

Работа котельной и топливоподачи оснащена автоматизированными системами управления. Загрузка котлов углём и температурные параметры будут регулироваться с помощью современного щита управления под контролем оператора. В процессе реализации инвестиционного проекта по строительству новой котельной Корбалихинского рудника уже смонтировано более 350 тонн металлоконструкций, 2 км трубопроводов и 12 км кабельной продукции.