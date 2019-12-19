На поддержку предпенсионеров в Алтайском крае направили почти три миллиона рублей

С 1 января 2019 года социальная поддержка оказывается гражданам, достигшим возраста 55 лет и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, рассказали в Минсоцзащиты. Поддержку могут получить обладатели статуса "Ветеран труда" или "Ветеран труда Алтайского края".

"Также в число сельских педагогов, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, включена категория граждан, прекративших трудовые отношения (независимо от факта продолжения ими трудовой деятельности) и соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии по старости (в том числе на ее досрочное назначение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018 (при соблюдении прочих условий)", – добавили в министерстве.

Всего в Алтайском крае более 120 тысяч людей предпенсионного возраста. Поддержку на общую сумму почти в 3 млн рублей получили более 500 человек.