«На поиске большая конкуренция»: эксперт рассказал, как работает контекстная реклама

Чтобы повысить количество целевого трафика на сайте, нужно настроить контекстную рекламу. Такая реклама всплывает у пользователей, когда они интересуются определённым товаром или услугой. При этом она учитывает место, время и другие параметры. Так бизнесу удаётся без лишних манипуляций получить «тёплую» базу потенциальных клиентов, рассказал специалист по контекстной рекламе digital-агентства Zavod Илья Соколов.

«Многие думают, что контекстная реклама ограничивается первыми строками в поисковой выдаче в „Яндексе“, Mail.ru и ранее в Google. Но это далеко не так. Рекламу можно настроить на сайтах-партнёрах „Яндекса“, а также на сайтах, установивших блоки контекстной рекламы на своих страницах. Немаловажно, что с помощью КР можно зайти даже в мобильные приложения, которые с каждым годом набирают всё большую популярность», — отметил Илья Соколов.

Другое преимущество контекстной рекламы — многоформатность. Например, если вам сложно охватить весь поисковый спрос и учесть все возможные названия для карточек товара, то идеальный вариант — динамические поисковые сообщения. Алгоритмы проанализируют карточку магазина, соберут потенциальные поисковые запросы и сформируют на основе данных уникальное рекламное объявление.

Ещё один тип такой рекламы — смарт-баннеры. Они генерируются для каждого пользователя индивидуально. Так, если человек смотрел товары из какого-то раздела или добавлял что-то в корзину, то он будет видеть эти товары на других ресурсах, что будет мотивировать его вернуться на сайт.

Недавно также появилась возможность запускать товарные объявления. Механика похожа на объединение динамического поиска и смарт-баннеров. Под результатами поиска пользователю показывают галерею товаров, похожих на те, что он смотрел ранее.

«Зачастую на поиске большая конкуренция, и важно сделать так, чтобы выбрали именно вашу рекламу. При этом нельзя забывать, что анализ на релевантность проводят роботы. Контекстологу необходимо собрать ключевые слова, кластеризовать их и добавить в рекламный кабинет, соотнести с темами и визуалами. И если всё будет сделано правильно, то пользователю будет показано объявление, соответствующее его запросу с акцентом на выгоду или визуал», — объяснил Соколов.

Digital-агентство Zavod следит за тем, чтобы и креативы, и настройки помогали привлечь внимание целевых клиентов, а не способствовали нерациональному использованию бюджета.

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