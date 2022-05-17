На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» увеличили выпуск цинкового концентрата на 2%

Сотрудники Рубцовской обогатительной фабрики нашли способ увеличить извлечение цинка в цинковый концентрат для АО «Сибирь-Полиметаллы». Экономический эффект от реализации идеи составил порядка 43 миллионов рублей, а выпуск готового продукта вырос на 2%.

Специалисты компании предложили усовершенствовать процесс обогащения цинковых минералов: подогревать острым паром пульпу — смесь воды и измельчённой руды, в которую подают флотационные реагенты. Прежде чем внедрить такую операцию в производство, её положительный эффект был доказан в лабораторных и опытно-промышленных испытаниях.

Так, подогревая пульпу до 25-35 градусов, цинковые минералы начинали более активно отделяться от пустой породы, переходя в пенный продукт — концентрат. Все лишние частицы уходили с отвальными «хвостами» — отходами обогащения, которые содержат минералы вмещающих пород. Для полноценной реализации инициативы в работу флотационного цикла внедрили индукционный парогенератор общей мощностью 2000 кг/час.

«Цинковые минералы активно обогащаются в тёплой среде и лучше отделяются от пирита при температуре 25-35 градусов. Это хорошо видно по извлечению цинка в цинковый концентрат в разное время года. Зимой выход цинка меньше, потому что температура пульпы составляет 10-15 градусов. Летом она естественным путём нагревается до 35 градусов, и у нас получается извлечь больше цинка и увеличить качество готового концентрата», — отметил начальник Рубцовской обогатительной фабрики Юрий Коротков.

Внедрение в производство парогенератора позволило поддерживать стабильную температуру при обогащении полезных ископаемых. С помощью этой инициативы в 2021 году АО «Сибирь-Полиметаллы» удалось увеличить выпуск цинкового концентрата на тысячу тонн.