Представители холдинга «Алтайлес» обменялись опытом внедрения бережливого производства

В холдинге «Алтайлес» (ООО «Содружество») прошёл день информирования: коллектив, начальство и приглашённые эксперты обсудили результаты шести месяцев реализации проекта по оптимизации одного из рабочих процессов — производства домокомплектов из клееного бруса.

На мероприятии присутствовало более 40 человек, включая президента холдинга Михаила Ключникова, а также руководителей и сотрудников других предприятий, входящих в лесную холдинговую компанию: ООО «Рубцовский ЛДК», ООО «Каменский ЛДК», ООО «Павловский ДОК». Среди приглашённых гостей были замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов и руководитель регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.

Эффективность методики повышения производительности труда подтверждена на практике, отметил замдиректора по производству Андрей Касьяненко. Так, за время участия в проекте длительность процесса производства на предприятии удалось сократить на 47%, выработка на каждого сотрудника выросла на 57%, а себестоимость готовой продукции снижена на 7%. Андрей Касьяненко выразил благодарность экспертам РЦК за профессионализм, комфортную совместную работу, терпение и взаимовыгодное сотрудничество.

Проектная деятельность на предприятиях не закончится, и будет развиваться поступательно по всем направлениям. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Иван Ключников. Он отметил высокий уровень доверия между РЦК и холдингом, сформированный на опыте реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»