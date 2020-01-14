На работу стояли и с работы постоим. Барнаул сковали восьмибалльные пробки

Привычные вечерние пробки встречают барнаульцев по пути домой с работы. В этот раз немного свободнее на проспекте Строителей.

Здесь пробка сконцентрировалась на участке от ТЦ Galaxy до ТЦ "Знак", в остальном дорога свободна, чего не скажешь о других центральных улицах. Челюскинцев, Ядринцева и Красноармейский стоят полностью. По проспекту Ленина пробка заканчивается на площади Октября и до проспекта Космонавтов дорога относительно свободна.

Проблемы с движением наблюдаются на нескольких участках Власихинской, Малахова, Павловского тракта и Попова. Заторы большими участками растянулись по Северо-Западной и на некоторых отрезках улицы Антона Петрова.

Те, кто по пути на работу попал в пробку по Змеиногорскому тракту, рискуют и назад возвращаться с проблемами. Улица в "Яндекс. Пробках" отмечена красным цветом.