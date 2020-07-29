На работу в Google. В Барнауле готовят программистов и дизайнеров мирового уровня
Компьютерная академия "ШАГ" запускает обучение в ноябре
В компьютерной академии "ШАГ" готовят программистов и дизайнеров. Обучение проводят независимо от возраста и базового образования – программу студенты осваивают с нуля. Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Выпускники академии "ШАГ" востребованы по всему миру.
Для тех, кто хочет получить профессиональное IT-образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания, предусмотрены программы по трем направлениям:
Курсы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями. Главный принцип при подготовке и переквалификации студентов академии – максимум практики под руководством действующих специалистов.
В программу обучения входят авторизованные курсы от мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет студентам получить международные сертификаты еще в процессе обучения. По окончании каждому выдают диплом международного образца.
Выпускники "ШАГа" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazone и многих других.
Занятия строятся в большей степени на практических задачах – 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы.
Преподаватели учебного заведения – профессионалы из IT-индустрии – передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Все студенты обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.
Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в "ШАГ". Академия работает в 18 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.
В компьютерной академии "ШАГ" учащиеся не просто получают образование мирового уровня – они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, поступив на курс в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Барнауле, а выпуститься, к примеру, в Женеве или Сиэтле.
Каждый студент перед поступлением в академию обязательно проходит вступительное тестирование.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
тел: 8 (3852) 72-14-10