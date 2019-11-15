На реконструкцию моста через реку Песчаную на Алтае выделили около 350 млн рублей

В Смоленском районе Алтайского края проводят реконструкцию моста через реку Песчаную, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Переправа длиной более 170 метров на трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское имеет стратегическое значение, поскольку соединяет несколько районов края. Старое сооружение, построенное в 50-х годах прошлого века, не отвечает современным требованиям, поэтому было принято решение о возведении нового моста.

В октябре подрядная организация приступила к работам. Полностью закончить реконструкцию планируют к октябрю 2020 года.

Ширина проезжей части на новом объекте составит 10 метров. Кроме того, мост оборудуют тротуарами, барьерными ограждениями и освещением.