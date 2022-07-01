На Рубцовской обогатительной фабрике монтируют нестандартную мельницу

Компания «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) ведёт монтаж новой мельницы мокрого полусамоизмельчения руды МПСИ-7000х3000. Мельница была произведена по спецзаказу компании Уралмашзаводом и станет частью новой очереди измельчительного передела, строящейся Рубцовской обогатительной фабрики. Её запуск позволит предприятию увеличить переработку сырья в 2,5 раза — до 1,5 млн тонн руды в год.

«Строительство новой очереди Рубцовской обогатительной фабрики идёт согласно нашим графикам и планам. Уже подошли к установке измельчительного оборудования. Когда встал вопрос о выборе мельницы, заводы-изготовители предлагали стандартную мельницу 7000х2300 мм либо большего типоразмера — 9000х3000 мм. Первый вариант для нас был неприемлем, так как не обеспечивал увеличения объёмов переработки руды на фабрике, второй — слишком велик, что повлекло бы за собой лишнюю трату денег и простой оборудования. Поэтому решили сделать мельницу нужного нам размера с нестандартной длиной барабана, — отметил Юрий Коротков, начальник Рубцовской обогатительной фабрики АО «Сибирь-Полиметаллы».

Чтобы перерабатывать плановый объём руды на новой фабрике, инженеры Уралмашзавода сконструировали мельницу длиной 3000 мм и внутренним диаметром 7000 мм. Её максимальная загрузка — 105 кубометров. Такой объём барабана позволит измельчать до 190 тонн руды в час, что на 100 тонн больше в сравнении с производительностью оборудования на существующей обогатительной фабрике.

Новая мельница МПСИ-7000х3000 мм будет осуществлять первичный помол полиметаллической руды с помощью стальных шаров диаметром 110 мм. Сейчас на старой очереди используются измельчительные тела до 100 мм.

На второй и третьей стадиях измельчения смонтируют ещё три мельницы с барабанами МШЦ-4500х6000мм и МШЦ-3600х4500 мм, произведённые Уралмашзаводом. Всё оборудование будет дополнено комплектующими устройствами перефутировки, а также подъёма и медленного ремонтного вращения барабана. Они сделают монтаж и обслуживание мельниц более удобными, оперативными и, главное, безопасными для персонала.

Напомним, АО «Сибирь-Полиметаллы» с 2021 года приступило к реализации крупных инвестиционных проектов по реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики и строительству Корбалихинского рудника. Общая сумма инвестиционных вложений составит порядка 40 млрд рублей.