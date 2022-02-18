На Рубцовской обогатительной фабрике началось строительство автоматизированной котельной
Строительство ведётся в рамках реконструкции фабрики
Мощность котельной составит порядка 20 МВт, а установленные в ней четыре паровых котла обеспечат технологическим паром и дополнительным теплом новые производственные мощности, которые появятся в результате масштабной реконструкции промышленной площадки. Работы по строительству угольной паровой котельной для Рубцовской обогатительной фабрики АО «Сибирь-Полиметаллы» выполняет компания «УГМК-Телеком».
Для обеспечения продолжительной, надёжной и безопасной работы котельной её оснастят необходимыми средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами, автоматикой и системами безопасности.
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП), к примеру, создаст условия для оптимального использования трудовых и энергетических ресурсов. Защитить от разрушений котлы и газоходы поможет установка предохранительных взрывных клапанов, контролировать содержание СО2 в воздухе будут запорно-защитные устройства со звуковой сигнализацией. Приборы учёта энергетических ресурсов позволят мониторить ключевые показатели, а для эффективного труда будет введена корпоративная система планирования.
Все технологичные решения в рамках строительства нового объекта приняты с точки зрения организации безопасного труда и экологической безопасности.
«Новая котельная разработана в строгом соответствии с требованиями к экологической безопасности и градостроительным планом, утверждённым администрацией Рубцовского района Алтайского края. Эффективность систем очистки вредных выбросов, которые будут применены при строительстве, достигает 99%, все выбрасываемые вещества определены в санитарно-гигиенических нормативах качества атмосферного воздуха и будут надёжно контролироваться автоматикой», — рассказывает руководитель проектов офиса «Инженерные системы» компании «УГМК-Телеком» Никита Конорюков.
Котлы, которые установят во время строительства объекта, будут оборудованы пневмомеханическими забрасывателями и механической топкой обратного хода, что позволит организовать наиболее эффективное послоевое сжигание угля с минимальным количеством выбросов в атмосферу. Помимо этого, компания организует санитарно-защитную зону котельной. Для очистки сточных вод комплекса зданий промплощадки Рубцовского рудника будут установлены современные очистные сооружения.
«Таким образом, новая паровая угольная котельная Рубцовской обогатительной фабрики будет представлять собой современный высокотехнологичный объект, отвечающий требованиям промышленных стандартов с акцентом на безопасность людей и экологию», — резюмирует Никита Конорюков.