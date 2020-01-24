На шести трассах в Алтайском крае открыли движение
Часть трасс пока остается закрытой
24 января 2020, 15:46, Илья Звягинцев
С нормализацией погодных условий в Алтайском крае открывается движение по трассам. В данный момент запрет на передвижение сняли на следующих маршрутах:
- Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан;
- Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби, от с. Романово до Камня-на-Оби;
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от с. Кулунда до с. Бурла;
- Луговое – Андроново – Баево, от с. Ключи до с. Баево;
- Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда, от с. Родино до с. Кулунда;
- Алейск – Чарышское, от г. Алейска до с. Усть-Калманка.
Несмотря на это, водителям все еще рекомендуют отказаться от дальних поездок.
Телефоны диспетчерских служб:
– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
– дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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