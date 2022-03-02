На страже чистоты. В России стартовали продажи умного робота-пылесоса от Honor

Бренд HONOR появился на рынке в 2013 году, ещё будучи частью Huawei. За это время из молодёжного бренда он превратился в самостоятельную компанию, крупного игрока на рынке смартфонов и других умных устройств.

В магазине «Телефоника» вы можете приобрести последние релизы от HONOR, в том числе и долгожданную новинку — робот-пылесос CHOICE Robot Cleaner R1. Если вы давно хотели приобрести эту технику, то время пришло — тем более что новинка стоит всего около 15 тысяч рублей.

Толщина корпуса 7,9 см позволяет легко убирать даже под мебелью. Высокая мощность с тягой 2600 Па и основная турбощётка обеспечивают блестящую уборку пола любого типа, а также подъём крупных и тяжёлых частиц мусора.

Пылесос оснащён системой из 18 различных сенсоров и датчиков, в том числе g-сенсором. Это позволяет точнее анализировать окружающую обстановку и проводить уборку эффективно по всей площади.

Пылесборник вмещает до 510 мл пыли и мусора, легко снимается и очищается. Ёмкость резервуара для влажной уборки составляет 300 мл. Это обеспечивает отличное мытьё полов на площади до 120 кв. м. Робот-пылесос поддерживает три режима влажной уборки, которые отличаются объёмом используемой воды.

Роботом можно управлять с помощью пульта, фирменного приложения или даже голосом с использованием умной колонки. Li-ion аккумулятор ёмкостью 2600 мАч поддерживает до 120 минут уборки. Этого хватит для уборки нескольких больших помещений.

В сети магазинов «Телефоника» вы можете оформить предзаказ на новинку от компании HONOR, а также приобрести другие гаджеты этого бренда и не только. Обо всех новинках можете узнать, подписавшись на Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники».

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