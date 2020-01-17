На территории алтайской школы во время штормового ветра упала труба

Сегодня, 17 января, из-за порыва штормового ветра на котельной школы № 10 в Рубцовске упала труба.

Как сообщили в администрации города, на место происшествия сразу выехали заместители главы администрации города, сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

Устранять последствия падения трубы начнут ориентировочно 20 января, после окончания штормового ветра.

Ранее amic.ru писал, что в Рубцовске с многоэтажного дома сорвало крышу. Мягкая кровля упала на дорогу во дворе, по которой часто ходят люди. К счастью, в этот момент на ней никого не оказалось. По словам местных жителей, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли трассы. В регионе на 17 и 18 января объявлено штормовое предупреждение.