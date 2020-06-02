На территории онкоцентра "Надежда" в Барнауле установили шатры для пациентов

На территории Алтайского краевого онкоцентра "Надежда" появились два больших шатра для комфортного ожидания на улице, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как объяснил главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов, во избежание скученности пациентов запускают в помещение небольшими группами. Однако некоторые люди приходят к дверям центра заранее, и ждать приходится на улице. Особенно остро стоит эта проблема для иногородних пациентов.

Чтобы организовать комфортное ожидание, перед входом установили специальные палатки размером 7х5 метров. С учетом безопасной дистанции они способны вместить в себя разом до 20 человек.

Кроме того, шатры оснащены дополнительным термоизоляционным слоем, который позволит сохранять тепло в холодные дни, а в жаркие – прохладу. Внутри палаток оборудованы места для сидения.

Шатры простоят несколько недель – за это время администрация надеется справиться со вспышкой коронавируса и вернуться к привычной работе.

Напомним, что 26 мая в онкоцентре "Надежда" коронавирус подтвердился у двух сотрудников, работающих в отделениях урологии и радиотерапии №2. Все остальные отделения продолжают работать в штатном режиме.

Как ранее сообщил amic.ru, 2 июня COVID-19 обнаружили сразу у 70 работников и пациентов онкологического диспансера по улице Никитина, 77. Учреждение закрыто на карантин до 10 июня.