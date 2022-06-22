На «тот самый ремонт»: ТВК «Гранд Арена» подарит полмиллиона рублей победителю розыгрыша
Принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть денежный приз и подарки от партнёров можно с 15 июня по 19 августа 2022 года
ТВК «Гранд Арена» запустила розыгрыш, главный приз которого — 500 тысяч рублей на ремонт. Победитель получит возможность совершить покупки в «Гранд Арене» на эту сумму. Кроме главного приза, ТВК разыгрывает ещё множество подарков от партнёров на сумму более 150 тысяч рублей.
Чтобы стать участником, нужно выполнить простые условия:
1. Совершить покупку от трёх тысяч рублей в отделе партнёра розыгрыша* в ТВК «Гранд Арена» с 15 июня по 19 августа 2022 года.
2. Написать ФИО и номер телефона на чеке.
3. Сбросить чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТВК, напротив центрального входа.
4. Подписаться на группу во «ВКонтакте».
Победителей розыгрыша определят 20 августа в прямом эфире в группе во «ВКонтакте».
*Отделы партнёры розыгрыша ТВК «Гранд Арена»:
ARDONI, мебельная фабрика;
«Алталия», фабрика дверей;
«Алтайская Соновелла», студия постельного белья;
«Арт-Мебель», мебельный салон;
Glass Style, салон мебели;
GALAXY, магазин мебели;
DаVita-мебель, фирменный салон;
Divan Lite, мебельный магазин;
«ДиваноF», салон мягкой мебели;
Domino, мебельный салон;
«Двери из Европы», сеть магазинов;
«Декор студия», сеть магазинов штор;
«Империя ламината», магазин напольных покрытий;
«Комплект мебель», магазин товаров для сна;
Keramik Rum, магазин керамической плитки;
Krakov, мебельный магазин;
«Люстры Даром», светотехника;
Luxor, студия света;
Lucisso, студия света;
Lazurit, сеть мебельных магазинов;
Malitta, сеть мебельных салонов;
«Марка Пола», центр напольных покрытий;
«Новый стиль», салон дверей и перегородок;
«Орматек», сеть салонов матрасов и кроватей;
«ПолДизайн», сеть салонов напольных покрытий;
«1 мебельная фабрика»;
Pro Design, офисная мебель;
«Российский кафель», сеть магазинов;
«Салон финской мебели»;
«Сибирь», мебельный комбинат;
«СТОЛЫ ТУТ», мебельный магазин;
SILK PLASTER, магазин жидких обоев;
«Теплый пол», магазин напольных покрытий;
Hilding Аnders, магазин матрасов и кроватей;
Holz interior doors, межкомнатные двери;
«Шату», салон ковров и светильников.
Полный список партнёров смотрите на сайте ТВК «Гранд Арена».
Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте grandarena-tvk.ru
ТВК «Гранд Арена»
Адрес: Павловский тракт, 180
Сайт
ВКонтакте
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.