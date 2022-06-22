На «тот самый ремонт»: ТВК «Гранд Арена» подарит полмиллиона рублей победителю розыгрыша

ТВК «Гранд Арена» запустила розыгрыш, главный приз которого — 500 тысяч рублей на ремонт. Победитель получит возможность совершить покупки в «Гранд Арене» на эту сумму. Кроме главного приза, ТВК разыгрывает ещё множество подарков от партнёров на сумму более 150 тысяч рублей.

Чтобы стать участником, нужно выполнить простые условия:

1. Совершить покупку от трёх тысяч рублей в отделе партнёра розыгрыша* в ТВК «Гранд Арена» с 15 июня по 19 августа 2022 года.

2. Написать ФИО и номер телефона на чеке.

3. Сбросить чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТВК, напротив центрального входа.

4. Подписаться на группу во «ВКонтакте».

Победителей розыгрыша определят 20 августа в прямом эфире в группе во «ВКонтакте».

*Отделы партнёры розыгрыша ТВК «Гранд Арена»:

ARDONI, мебельная фабрика;

«Алталия», фабрика дверей;

«Алтайская Соновелла», студия постельного белья;

«Арт-Мебель», мебельный салон;

Glass Style, салон мебели;

GALAXY, магазин мебели;

DаVita-мебель, фирменный салон;

Divan Lite, мебельный магазин;

«ДиваноF», салон мягкой мебели;

Domino, мебельный салон;

«Двери из Европы», сеть магазинов;

«Декор студия», сеть магазинов штор;

«Империя ламината», магазин напольных покрытий;

«Комплект мебель», магазин товаров для сна;

Keramik Rum, магазин керамической плитки;

Krakov, мебельный магазин;

«Люстры Даром», светотехника;

Luxor, студия света;

Lucisso, студия света;

Lazurit, сеть мебельных магазинов;

Malitta, сеть мебельных салонов;

«Марка Пола», центр напольных покрытий;

«Новый стиль», салон дверей и перегородок;

«Орматек», сеть салонов матрасов и кроватей;

«ПолДизайн», сеть салонов напольных покрытий;

«1 мебельная фабрика»;

Pro Design, офисная мебель;

«Российский кафель», сеть магазинов;

«Салон финской мебели»;

«Сибирь», мебельный комбинат;

«СТОЛЫ ТУТ», мебельный магазин;

SILK PLASTER, магазин жидких обоев;

«Теплый пол», магазин напольных покрытий;

Hilding Аnders, магазин матрасов и кроватей;

Holz interior doors, межкомнатные двери;

«Шату», салон ковров и светильников.

Полный список партнёров смотрите на сайте ТВК «Гранд Арена».

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте grandarena-tvk.ru

ТВК «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

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Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.