На трассе под Барнаулом столкнулись два автомобиля

Вечером 29 июня под Барнаулом столкнулись два автомобиля и протаранили дорожное ограждение, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась на трассе между Новоалтайском и Барнаулом в районе железнодорожной станции Присягино.

На видеозаписи с места ДТП видно, что автомобили серьезно повреждены. На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. О пострадавших не сообщается.

Комментаторы отмечают, что на этом участке часто случаются аварии из-за того, что "лихачи" обгоняют машины перед близко идущим по встречному направлению транспортом.