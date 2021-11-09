На участках двух дорог в Барнауле запретят стоянку с 18 ноября

В Барнауле с 18 ноября 2021 года запретят остановку и стоянку автомобилей на двух дорожных участках, сообщает мэрия города.

Ограничения коснутся Северного Власихинского проезда (от проспекта Энергетиков до улицы Сергея Ускова) и переулка Геблера (от улицы Песчаной до дома № 87 на той же улице). Запрет на остановку введут для повышения пропускной способности дорог, сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Напомним, 8 ноября в Барнауле на нескольких участках из-за уборки снега на зиму ограничат парковку. С полным списком мест, попадающих под ограничение, можно ознакомиться по ссылке.