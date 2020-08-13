На участников ночного автофлешмоба в Барнауле составили несколько протоколов

Инспекторы ГИБДД выписали сразу несколько протоколов по итогам автомобильного флешмоба, который прошел в центре Барнаула минувшей ночью. Напомним, на движущуюся колонну машин пожаловались в соцсетях местные жители.

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Прочее Ночной флешмоб. Автомобилисты не давали спать жителям центра Барнаула

Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской автоинспекции, водители нескольких десятков машин собрались на парковке ТРЦ Galaxy, поставили в кузов грузовика Isuzu музыкальное оборудование с диджеем и колонной отправились вниз по проспекту Красноармейскому. Экипаж ГИБДД перехватил кавалькаду в районе улицы Мамонтова. На владельца грузовика составили сразу несколько протоколов, в том числе за непристегнутый ремень и перевозку человека в кузове.

После этого музыку выключили, и колонна отправилась в тишине, предположительно, в район Гоньбы, рассказали в ГИБДД.