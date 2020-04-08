На улицу как на праздник. Австралийцы соревнуются за лучший наряд для выноса мусора

В Австралии, как и во всем мире, действует режим самоизоляции. Люди выходят из дома только за продуктами, выгулять домашних животных и вынести мусор. К последнему они подошли с особым креативом.

В группе Facebook под названием Bin isolation outing пользователи выкладывают фото и видео в костюмах рядом с мусорными баками. Участников группы на данный момент перевалило уже за 400 тысяч. "Размещайте фотографии, чтобы подбодрить нас, ведь смех – лучшее лекарство", – призывают создатели сообщества.