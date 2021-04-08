На улицы Барнаула возвращают лавочки
Всего на балансе Горзеленхоза находится почти 500 скамеек
8 апреля 2021, 17:41, Илья Звягинцев
В Барнауле приступили к расстановке скамеек на улицах города. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
"Вчера рабочие установили 16 скамеек на аллее по пр. Ленина, от ул. Мало-Тобольской до ул. Партизанской, сегодня (8 апреля) до конца дня планируется установить 20 скамеек на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской", – говорится в сообщении.
Перед началом сезона лавочки помоют и в случае необходимости отремонтируют. Отмечается, что всего на обслуживании МБУ "Благоустройство и озеленение" находится 474 скамьи. Установить их планируют до конца апреля.
Ранее сообщалось, что в Барнауле предложили организовать постоянные площадки для выступлений уличных музыкантов. Концерты начнутся в мае.
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