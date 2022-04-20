На Wink выходит детективный сериал об аварии на Чернобыльской АЭС

Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала «Чернобыль», в основе которого лежат реальные факты. Напряжённый 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий, которые разворачивались в Чернобыле и вокруг него до и после рокового апреля 1986 года.

«Трагедия в Чернобыле находится в зоне пристального внимания кинематографистов и телевизионщиков уже более трети века. Авторы нового исторического сериала предлагают свою версию событий — в жанре шпионского детектива. Иностранным разведчикам поставлена задача сорвать процесс разрядки и переговоры СССР и США по разоружению. Но политическая целесообразность не даёт завершить расследование и прямо назвать действующих лиц», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Сериал создан специально для видеосервиса и войдёт в линейку Wink Originals. Начиная с 19 апреля 2022 года каждый вторник будет выходить по два эпизода сериала.

«В сериале много сюжетных линий, но в центре — необыкновенный героизм обычных людей, которые предотвратили разрастание аварии и тяжелейшие последствия, которые могли поразить всю Европу. Даже тем, кто смотрел другие фильмы о чернобыльской катастрофе, будет интересно и познавательно увидеть новую версию и контекст событий. Тем более что сериал собрал отличных актёров и очень крутую съёмочную группу», — добавил Александр Косарим.

Автор сценария — Валентин Спиридонов, режиссёр — Алексей Мурадов. В сериале также снимались Надежда Михалкова (жена Николаева), Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева и другие.