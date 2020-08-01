"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле

Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле в ночь на 1 августа, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в cоцсети "ВКонтакте".

"Начались выходные. На пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова автомобиль заехал на трамвайные пути", – говорится в сообщении.

По кадрам видно, что на месте присутствуют сотрудники полиции. О пострадавших и других деталях ДТП не сообщается.

Как ранее писал amic.ru, 30 июля в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в происшествии нет, а вот пассажирская "Газель Next Citiline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит.