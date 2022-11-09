Надёжная связь: как работают и зачем нужны промышленные модемы и роутеры

Во многих городских информационных системах критически важна бесперебойная связь. Например, для банкоматов, терминалов, систем контроля доступа и сигнализации. В случае потери соединения с сетью их работа может быть нарушена. Поэтому важно предусмотреть резервный способ связи. Например, промышленные роутеры и модемы.

Такие устройства работают по защищённым каналам. Они удобны в монтаже, надёжны и приспособлены даже для сложных условий. Большой выбор промышленных роутеров и модемов предлагает российская компания iRZ (ознакомиться с ним можно пройдя по ссылке). Решения от iRZ применяют там, где нужно организовать бесперебойную передачу данных от машины к машине без участия человека.

Помощь в создании и настройке систем промышленной автоматизации на основе беспроводных решений — миссия компании Радиофид Системы. Продукция, поставляемая компанией, используется в различных отраслях:

— для организации автоматизированного учёта электрической энергии и её контроля;

— для обеспечения связи вендинговых автоматов, банкоматов, платёжных терминалов;

— для создания внутренней инфраструктуры телекоммуникационных компаний;

— для организации систем мониторинга и контроля проникновения.

Ещё один аспект применения промышленных устройств связи — организация связи между удалёнными элементами автоматизированных систем промышленных предприятий. Модемы и роутеры используют и для организации резервного беспроводного канала связи, и для основного — там, где проводные решения невозможны.

Модемы и роутеры, использующие четвёртое поколение беспроводной мобильной связи, применяют в системах, где важна не только надёжность соединения, но и скорость передачи данных. Если скорость не является критически важным показателем, можно подключать промышленные 3G-модемы.

ООО «ДримТрейд»