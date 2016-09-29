Надворные постройки полыхали в Новоалтайске в ночь на 29 сентября

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Надворные постройки загорелись в ночь на четверг, 29 сентября, в Новоалтайске.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 01:30. Локализовать возгорание удалось в 01:43, а ликвидировать — в 01:47.

"К тушению пожара от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники", – добавили в экстренном ведомстве.