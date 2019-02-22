Наезд автомобиля на пешехода в Барнауле попал на видео
ДТП случилось на улице Юрина в районе училища №35
22 февраля 2019, 11:12
Момент наезда автомобиля на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу, заснял на видеорегистратор житель Барнаула.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла накануне в районе училища №35.
На кадрах видно, как молодой человек пересекает дорогу по зебре и в этот момент его сбивает автомобиль, ехавший во втором ряду.
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