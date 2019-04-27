Накануне Пасхи барнаульцы идут к храмам, чтобы освятить куличи и яйца

В последний день Страстной недели – Великую субботу – барнаульцы несут пасхальную снедь к храмам для освящения. В ночь на 28 апреля православные христиане отметят главный праздник – Светлую Пасху.

Как ранее писал Amic.ru для барнаульцев в эту ночь будет работать бесплатный транспорт. Праздничные службы пройдут во всех храмах города. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавит богослужение в церкви Святого Димитрия Ростовского.