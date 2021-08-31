Налоговая служба сообщила о необходимости сверить данные по недвижимости с базой УФНС

Минфин планирует отменить декларацию по налогу на имущество. В связи с этим организациям необходимо сверить сведения об объектах с базой данных налоговых органов. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию с запросом о предоставлении выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Документ предоставят не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе. Услуга бесплатна. В случае выявления расхождений сведений в реестре с данными госорганов, осуществляющих кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимое имущество, нужно сообщить об этом в налоговую службу по месту нахождения объекта.

После проверки представленной информации инспекция примет меры по актуализации сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Напомним, с 2023 года российские организации не должны включать в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. В случае если у налогоплательщика в истёкшем налоговом периоде имелись только указанные объекты налогообложения, налоговая декларация не представляется п. 6 ст. 386 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

В свою очередь, налоговая служба направляет налогоплательщикам сообщение об исчисленной сумме налога в отношении имеющихся объектов налогообложения.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".