"Налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей Алтая наступят 1 июля
Нулевая налоговая ставка будет действовать в Алтайском крае два года
Фото Александры Черданцевой. Amic.ru
"Налоговые каникулы" начнутся 1 июля для вновь зарегистрированных предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения или работающих по "упрощенке".
Соответствующий закон был принят на майской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Нулевая ставка налогообложения будет применяться для впервые зарегистрированных с 2016 до 2021 года индивидуальных предпринимателей. Но только для тех, кто работает на упрощенной и (или) патентной системе налогообложения на территории Алтайского края.
Для работающих по патенту нулевая ставка будет рассчитываться с 1 июля 2016 года, а для работающих по "упрощенке" уже применяется с 1 апреля 2016 года.
Закон перестает действовать 1 января 2021 года.
"Налоговые каникулы" распространяются на указанных выше ИП по 40 видам деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.
Справка:
В перечне видов деятельности, например, такие: выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, животноводство, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, рыбоводство пресноводное, производство питьевого молока и питьевых сливок, производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения и другие.