"Налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей Алтая наступят 1 июля

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

"Налоговые каникулы" начнутся 1 июля для вновь зарегистрированных предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения или работающих по "упрощенке".

Соответствующий закон был принят на майской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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Прочее Закон о "налоговых каникулах" принят в Алтайском крае

Нулевая ставка налогообложения будет применяться для впервые зарегистрированных с 2016 до 2021 года индивидуальных предпринимателей. Но только для тех, кто работает на упрощенной и (или) патентной системе налогообложения на территории Алтайского края.

Для работающих по патенту нулевая ставка будет рассчитываться с 1 июля 2016 года, а для работающих по "упрощенке" уже применяется с 1 апреля 2016 года.

Закон перестает действовать 1 января 2021 года.

"Налоговые каникулы" распространяются на указанных выше ИП по 40 видам деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.

Справка:

В перечне видов деятельности, например, такие: выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, животноводство, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, рыбоводство пресноводное, производство питьевого молока и питьевых сливок, производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения и другие.