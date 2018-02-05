Нам важно сплотиться: единороссы Барнаула поддержали патриотическую акцию

Фото: Парк спорта Алексея Смертина

Барнаульские единороссы приняли активное участие в митинге-концерте "Великий народ – победители и чемпионы", который прошел в краевой столице в Парке спорта Алексея Смертина 3 февраля.

Напомним, мероприятие было проведено молодежными организациями Алтайского края и было посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и поддержке российских атлетов на предстоящей Олимпиаде, а также Году добровольчества.

В митинге приняли участие более тысячи активистов городского отделения "Единой России".

Приветствуя собравшихся, председатель правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Российского Союза ветеранов Афганистана, депутат фракции ЕР Барнаульской гордумы Сергей Завалихин подчеркнул: "Победа в Сталинградской битве для всего мира является символом мужества и героизма нашего народа. Мы с вами – потомки великих победителей, защитивших отчизну и все человечество от фашизма. Об этом нельзя забывать. Сегодня, когда в мире растет напряженность, вспыхивают военные конфликты, Россия ведёт борьбу с мировым терроризмом. Нам важно сплотиться и поддержать миролюбивую политику нашего государства".

Выступил перед участниками акции и известный алтайский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских и Европейских игр Иван Нифонтов, который пожелал российским спортсменам вернуться с победой из олимпийского Пхёнчхана.

"Очень важно, чтобы спортсмены, поехавшие в Корею, несмотря на все преграды, чувствовали нашу поддержку. Это придаст им дополнительных сил для достижения результата, которым, я уверен, мы будем гордиться", - отметил Иван Нифонтов.

Напомним, что в патриотическом митинге-концерте приняли участие более трех тысяч горожан.