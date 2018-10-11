Нанотехнологии: алтайские учёные изобрели уникальное вещество

Учёные из Бийска экологичным способом из отходов урожая и сорняков получили нановещество с уникальными свойствами. Изначально они сибирались изготовить целлюлозу новым, биотехнологическим методом. Но в результате получили совсем другое вещество, следует из сюжета программы "Вести- Алтай".

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Заслуги целлюлозы перед человечеством исключительно велики. Из неё делают бумагу, порох, фото- и киноплёнку, разные пластмассы, искусственные ткани. А получают, вываривая древесину в кислоте или щёлочи. Это крайне вредное для экологии производство, поэтому во всём мире люди протестуют против соседства с целлюлозно-бумажными комбинатами.

Но сотрудникам института удалось решить данную задачу. "Это гомополимер, состоящий из бетта один, четыре глюкозы. Проще говоря, это та же самая древесина, как древесная целлюлоза, она состоит из таких же элементов, только в ней отсутствуют некоторые загрязняющие вещества", - рассказал инженер лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН Дмитрий Голубев.

Биосинтез бактериальной целлюлозы считается весьма дорогостоящим и сложным процессом, но алтайские учёные придумали как его удешевить: в своём проекте они используют доступное сырьё — отходы, образующиеся после обмолота овса и мискантус — распространённый сорняк.

"Бактериальную целлюлозу секретируют микроорганизмы. Они потребляют глюкозу в основном и формируют как раз фибриллы целлюлозы, химическая формула та же самая, но фибриллы, выходя из микроорганизмов, организуют 3D-структуру, её ещё называют наноархитектурой, толщина волокон наноразмерная, от 30 до 130 нанометров", - отметила заведующая лабораторией биоконверсии, доцент ИПХЭТ СО РАН Вера Будаева.

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Помимо прочности, бактериальная наноцеллюлоза обладает множеством других свойств. Например, биосовместимостью с организмом человека. "Сетчатая уникальная структура, она выполняет роль каркаса впоследствии, лимфой крови заполняется и как часть организма начинает функционировать, да, он принимает её как свою, такое тоже возможно", - добавила младший научный сотрудник лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН Евгения Гладышева. К слову, применение именно таких плёнок в качестве раневого покрытия позволяет наблюдать за состоянием раны под ним.

Лаборатория биоконверсии производит уже серийно наноучастки искусственной кожи размером 37х37 см, 50х70 см, а также уникальный семикилограммовый сплошной покров длиной 1,4 метра. Этому помог грант Российского научного фонда. В стране есть несколько научных центров, где изучают свойства бактериальной наноцеллюлозы, но в промышленных масштабах этот уникальный материал производят только в Бийске.