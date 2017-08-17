Нападения на милицию и почту: кадры с показаниями "рубцовского подрывника"

Кадры следственных действий, проводившихся в рамках расследования резонансного уголовного дела в отношении рубцовского пенсионера Сергея Воробьева, которого обвиняют в двух десятках дерзких преступлений, публикует портал Amic.ru.

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Оперативное видео нашей редакции предоставили в краевом управлении Следственного комитета. В данном случае обвиняемый дает показания относительно одного из разбойных нападений на женщину и поясняет в деталях, как было совершено преступление.

Кроме того, пенсионер рассказывает, как вместе со своим подельником он потратил полученные преступным путем деньги.

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Напомним, что Сергею Воробьеву инкриминируют два десятка преступлений, многие из которых были совершены с использованием взрывчатки.

По версии следствия, мужчина орудовал с двумя подельниками (один из них уже мертв) в период с 2005 по 2016 год.

Рассмотрением уголовного дела в ближайшее время займется Алтайский краевой суд.