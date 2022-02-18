Напитки алтайских «Бочкарей» высоко оценили на международной выставке продуктов питания «Продэкспо»

Лучшие продукты питания со всей России и Восточной Европы встречаются в одном месте — на международной выставке «Продэкспо». В 2022 году сразу несколько павильонов здесь отвели под напитки — настолько много их было представлено. Одним из фаворитов выставки стала компания, рождённая в маленьком алтайском селе, но уже известная по всей России — «Бочкари». «Продэкспо» стала для производителя звёздным часом: сразу пять напитков компании завоевали награды.

Так, дизайн этикетки пива «Лещ» и пива «Алтай Хан» особо отметили жюри конкурса «ПродЭкстраПак-2022» и наградили победителей дипломами и медалями. Помимо дизайна, эксперты высоко оценили качество напитков. Не осталась без внимания и новинка алтайского производителя — пиво HMELKA по рецепту известного чешского пивовара.

HMELKA завоевало Золотую звезду дегустационного конкурса — это высшая награда «Продэкспо». Члены комиссии в лице авторитетных дегустаторов России высоко оценили его качество, а количество желающих попробовать этот напиток на стенде «Бочкарей» не убавлялось в течение всей выставки.

Минеральная вода «Завьяловская» и пиво Weiss Berg получили признание главных ретейл-сетей России и одержали победу в конкурсе «Выбор сетей». А в финале выставочной недели «Бочкари» признали лучшим предприятием 2022 года.

«Мы гордимся тем, что в целом ряде сортов мы используем наш алтайский ячмень. Это даёт определённую эксклюзивность и исключительные вкусовые характеристики нашему продукту», — отметил исполнительный директор компании «Бочкари» Александр Буренин.

В планах у производителя — поставлять свои напитки в каждую торговую точку края, а дальше — и всей страны. Так продукция из небольшого села сможет прочно закрепиться на рынке.

Не является алкогольной продукцией