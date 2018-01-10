Нарастит этажность и потеряет частный сектор: каким будет Барнаул будущего?

С каждым годом Барнаул растет и развивается. Особенно это заметно, когда смотришь на старые фотографии улиц, парков и домов - как сильно изменилась краевая столица, сколько появилось новых мест и как преобразились старые. Но на этом все, естественно, не закончится: город активно меняет свое лицо, не забывая сохранять важные и ценные элементы прошлого. Каким будет Барнаул через несколько лет, чем он отличается от других, кто принимает решение о строительстве и о многом другом Amic.ru рассказал главный архитектор города Сергей Боженко.

— Расскажите, как и кто сохраняет объекты культурного наследия.

— Все объекты культурного наследия заносятся в реестр, к ним относятся памятники истории, архитектуры и археологии. Они бывают федерального и регионального значения: первых в Барнауле меньше, вторых больше. У каждого объекта есть собственник, который обязан его сохранять. Когда законодательно разрешили продавать такие объекты, часть из них попала в хорошие руки, и многие здания уже восстановили, а другая часть объектов пока не имеет своего собственника и продолжает морально стареть. За содержанием и ремонтом таких строений следит Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Все проектные решения, связанные с реставрацией, приспособлением под те или иные нужды, ремонтом, проходят через него. Специалисты управления выдвигают требования по объему и качеству работ, к ним всегда можно обратиться за помощью. Этот вопрос отрегулирован. При этом как сохранять, когда сохранять объект, определяет собственник. Ели он видит, что здание рушится, он обращается в госорганы, в проектную организацию, у которой есть допуск к проведению подобных работ, и они вместе определяют сроки и объемы финансирования и разрабатывают проект.

— А если та или иная компания хочет, напротив, построить новое здание рядом с объектом культурного наследия, кто дает разрешение в этом случае и следит за тем, чтобы облик исторического или архитектурного памятника не пострадал?

— Любое строительство начинается с осмысления возможностей земельного участка. Инвестор выбирает место и покупает ветхую недвижимость, которую после сносит и оформляет земельные документы для последующего проектирования и получения разрешения на строительство. Для решения вопросов, касающихся сохранения исторического облика, инвестор обращается в органы охраны, где его консультируют. Существуют требования по соблюдению двухсотметровой зоны вокруг объекта культурного наследия, где строительство вести нельзя. Но если строить необходимо, то застройщику предлагается разработать и утвердить охранную зону объекта с целью ее уменьшения. Это идет на пользу как инвестору, так и объекту культурного наследия. Когда же человек приобретает сам объект культурного наследия, ему сразу предоставляются все ограничения, связанные с реставрацией и эксплуатацией здания. Яркие примеры этого - "Горная аптека" на улице Ползунова и "Аптека мадам Крюгер".

— Планируя развитие Барнаула, его благоустройство, вы изучаете опыт других городов?

— Мы следим за мировой и отечественной практикой, однако у нас самих столько идей, что нам не нужно обращаться к чужому опыту. Мы уже благоустроили склоны Нагорного парка, сделали два моста, создали пешеходную зону на Мало-Тобольской: замостили площадь, посадили деревья, поставили ограждения и фонари. Потом добавим еще декоративную скульптуру. На пешеходной улице найдутся места и для музыкантов, и для художников, и для фотографов. Пешеходная зона будет продолжаться в парке Центрального района. Так что планов у нас много. Такую массированную работу в части благоустройства исторического центра города на современном уровне мало где проводят. Поэтому к нам в Барнаул едут за опытом. Работы по набережной Оби мы продолжим в сторону Речного вокзала. Займемся оживлением парка Центрального района. Есть идеи и по поводу комплексного благоустройства Демидовской площади, и гигантские задумки по восстановлению здания бывшего барнаульского сереброплавильного завода. Нам нужно обустроить фрагмент проспекта Социалистического от улицы Мало-Тобольской до лестничного подъема к храму, насыщать его объектами торговли и услуг. А на улице Льва Толстого работы на всю жизнь хватит.

— Это все нужно только ради привлечения туристов?

— Если реализовать все идеи, заложенные в концепцию туркластера, исторический центр города заметно преобразится, что привлечет внимание не только туристов, но и потенциальных инвесторов. Мы сознательно работаем над улучшением имиджа Барнаула, как города, достойного внимания и пригодного для инвестирования. Иногородние и иностранные туристы увидят, какие большие подвижки в части обустройства исторической среды у нас происходят, и невольно захотят в этом поучаствовать, вложить финансы. Наша задача, чтобы люди в нас поверили. Только своей работой мы можем доказать, что Барнаул - это не провинция, а город, руководство которого работает на современном уровне.

— А чем вообще с точки зрения архитектуры уникален Барнаул?

— Если говорить о градостроительстве, то Барнаул уникален тем, что размещается на одном берегу великой сибирской реки Обь, а не на двух, как другие города. Кроме того, мы находимся на верхушке ленточного реликтового бора, что создает предпосылки для развития города. А также за последнюю четверть века мы создали выразительный, активный силуэт города: еще каких-то 30 лет назад была видна лишь пятиэтажная застройка. Мы разместили ряд высоких оригинальных объектов в административно-деловом центре нашего города. И одно из самых важных отличий - в Барнауле сохранился комплекс сереброплавильного завода, который обрел статус объекта культурного наследия федерального значения. Такого комплекса промышленной архитектуры в классическом стиле нет ни в одном городе Сибири.

— Как будет развиваться Барнаул и каким вы видите его через несколько лет?

— Общие позиции можно предугадать. Первое: из года в год будет совершенствоваться дорожно-уличная сеть, произойдет максимальное расширение проезжей части. Кроме того, появятся пешеходные и общественные пространства. Их примеры: улица Мало-Тобольская, набережная Оби, парк Центрального района. Следующее, что повлияет на облик города, — доминирование современных строительных технологий, что приведет к увеличению числа остекленных поверхностей, увеличению этажности и плотности застройки в деловом центре города. Постепенно Барнаул будет наращивать этажность в административно-деловом центре, но это возможно только в условиях подъема финансовой активности, что мы и пытаемся спровоцировать реализацией градостроительных идей туркластера.

— А частный сектор в Барнауле останется?

— Процесс замены ветхого сектора идет и будет идти. Свободные площадки в центре города почти застроены, а инвестор ищет ветхие объекты как можно ближе к коммуникациям - это общая тенденция. Мы ее улавливаем и отражаем в Генеральном плане Барнаула. В нем мы указали полтора десятка территорий с ветхой застройкой, которые подлежат обновлению. Мы будем создавать условия для инвесторов, чтобы они могли заниматься приобретением недвижимости и земли, сносом ветхого жилья, комплексным освоением ранее застроенных территорий. При этом город готов помогать инвесторам в части возведения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры - это взаимная работа, идущая на пользу горожанам.

— Говоря о ветхом жилье, хочется затронуть тему пятиэтажных домов, коснется ли их участь московских домов?

— Мы не настолько богаты и легкомысленны, чтобы сносить панельные или кирпичные пятиэтажки. Эта идея рождена столицей, чей бюджет неизмеримо больше нашего. Там, видимо, такая поэтапная замена возможна, да и то только в тех местах, где это экономически целесообразно и не ущемляет интересов людей. У нас в Барнауле снос пятиэтажек - это либо техническая, либо социальная глупость. Мы финансово не готовы к реализации столичных идей. Для начала нам нужно избавиться от ветхого жилого фонда, снести старые бараки, заняться заменой двух- и трехэтажных послевоенных построек, и только потом можно задуматься о демонтаже пятиэтажек.

— Еще очень интересно, не решились ли застроить правый берег Оби?

— Нет, понимаете, то, что в обиходе называют правым берегом, - это правобережная затапливаемая пойма. Поэтому там будет развиваться рекреационная зона с размещением объектов отдыха, спорта, здравоохранения, торговли и обслуживания, возводимых на насыпных территориях. У нас есть правобережный тракт, который сделан в насыпи, выведенной до незатопляемых отметок. Освоение правобережной поймы будет идти вдоль этого тракта. При этом инвестор должен будет найти грунт для отсыпки места под застройку. Размещение крупных жилых микрорайонов здесь технически невозможно, так как связано с громадными затратами. Чтобы подняться до незатопляемых отметок, нужно насыпать несколько метров грунта – сотни гектаров. Кроме того, чтобы там существовало жилье, нужно построить котельную, решить вопрос с канализацией, водоснабжением и многим другим, что в условиях нынешней экономической ситуации пока невозможно. Мы трезво смотрим на вещи. Нам нужно развивать левобережную территорию города, менять ветхое жилье на благоустроенное со всем комплексом инженерно-технического оснащения.

— Какие у городской администрации дальнейшие планы по развитию Барнаула?

— К сожалению, Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" в следующем году уже заканчивается. Мы успели получить по ней финансовую помощь, но сейчас нужно искать другие источники финансирования. Сегодня руководство города готовит документы, чтобы попасть в программу по развитию физкультурно-туристического направления. У нас рядом роскошный бор, медкластер, туркластер, и мы планируем развивать физкультурный комплекс, в частности, готовимся построить ряд спортивных площадок в парке Центрального района.