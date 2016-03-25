Наркотик "крокодил" изъяла полиция в барнаульской горбольнице №3
По данным правоохранителей, шприц с запрещенным веществом девушке передал ее знакомый
25 марта 2016, 10:36
Фото: b-port.com
Сотрудники вневедомственной охраны изъяли в городской больнице №3 Барнаула наркотики, сообщили 25 марта в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечают в полиции, правоохранители прибыли в медучреждение по сигналу тревоги. Работник больницы сообщил полиции, что к одной из пациенток приходил знакомый, который передал женщине шприц с желтоватой жидкостью.
Экспертиза установила, что шприц был наполнен так называемым "крокодилом". Масса вещества составила 0,65 грамма.
Сейчас по данному факту проводится разбирательство.
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