Наркотик "крокодил" изъяла полиция в барнаульской горбольнице №3

По данным правоохранителей, шприц с запрещенным веществом девушке передал ее знакомый

25 марта 2016, 10:36

Фото: b-port.com

Сотрудники вневедомственной охраны изъяли в городской больнице №3 Барнаула наркотики, сообщили 25 марта в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в полиции, правоохранители прибыли в медучреждение по сигналу тревоги. Работник больницы сообщил полиции, что к одной из пациенток приходил знакомый, который передал женщине шприц с желтоватой жидкостью.

Экспертиза установила, что шприц был наполнен так называемым "крокодилом". Масса вещества составила 0,65 грамма.

Сейчас по данному факту проводится разбирательство.

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