Народные приметы 26 февраля: как легко привлечь удачу, успех и процветание 

26 февраля Церковь вспоминает святого Мартиниана. В России преподобного почитали как защитника семейного очага и укротителя страстей. В народе эту дату именуют по-разному — Светлый день, День Мартына, Мартинианов день. На Мартина было принято работать до седьмого пота. Почему 26 февраля требовалось много и активно работать, а также обязательно делать уборку в доме — читайте на amic.ru.

Кто такой святой Мартиниан?



Точная дата рождения святого неизвестна, умер он, предположительно, в 422 году. Жил в Палестине. В 18 лет понял, что желает быть отшельником, потому отправился в пустыню, что располагалась недалеко от города Кесария, где и обосновался на горе Место Ковчега, — она стала его домом на последующие 26 лет. Здесь Мартиниана на прочность проверял дьявол — он послал к отшельнику блудницу Зою, которая должна была совратить святого. Однако Мартиниан остался верен себе и даже зашёл в огонь, чтобы устоять и не поддаться соблазнительнице Зое.



Излечившись от ожогов, святой отправился на уединённую скалу, что находилась в море далеко от берега, где прожил ещё шесть лет, питаясь лишь финиками, хлебом и водой. Но и здесь дьявол настиг святого, вновь попытавшись искусить его женщиной. Звали её Фотиния. При кораблекрушении её выбросило на скалу, где обитал святой. По дьявольскому замыслу, Фотиния, как и в своё время Зоя, должна была совратить преподобного. После этого Мартиниан принял решение, что лучше ему проводить своё время в странствиях. За последующие два года он обошёл 164 страны, но нигде не останавливался даже на ночлег. Получал у жителей еду и воду и вновь отправлялся в путь, ночевал там, где его застанет ночь. Всё это время он постоянно подвергался дьявольским искушениям.



Предчувствуя скорую смерть, преподобный добрался до Афин, дошёл до одной из церквей и попросил позвать епископа, чтобы тот его благословил. После чего испустил дух со словами: “В руки Твои предаю дух мой, Господи”.



За свою веру во Христа и стойкость перед многочисленным искушениями, Бог наградил Мартиниана даром исцеления человеческих болезней. Обе же женщины, посланные дьяволом для совращения преподобного, впоследствии были причислены к лику святых.

Что просили на Мартынов день у звёзд?



День считался благоприятным для чтения заговоров на звёзды. Особенно это касалось женщин-рукодельниц, которые долгими зимними вечерами портили своё зрение за вышивкой, шитьём и вязанием. Нужно было посмотреть в небо, окликнуть звёзды и произнести: “От предвесенней выси глазам твоим прибудет чистого сияния и зоркости”.



26 февраля, но уже днём, снова выходили во двор. Теперь смотрели на небо, пытаясь разглядеть звёзды. Если это удавалось, а сами звёзды были белыми, люди считали, что души умерших родственников смотрят сверху на них и их нужно обязательно окликнуть по именам, чтобы не дать прерваться родственной связи.



Молились в этот день святому Мартиниану и святой Светлане (Фотинии) — той самой женщине, что была выброшена на скалу, чтобы соблазнить преподобного. Просили у них укрепления здоровья и выздоровления. Мартиниан защищал и от плотских страстей, достаточно было помолиться святому, чётко сформулировав свою просьбу.



На Мартына в церкви обязательно ставили свечи за упокой всех умерших родственников. Люди верили в родовую память, в то, что все их почившие родные — на виду у Бога и что можно просить помощи для ныне живущих. Для этого произносили как можно больше имён умерших родственников, а в конце добавляли “пошли-и-ти Божьего света зри-и-ти”. Во время такой молитвы нужно было представлять своё родовое древо и шёпотом рассказывать о своих бедах. Потом шли на кладбище и оставляли на могилках по кусочку хлеба и рюмочке бражки. Ответом на такой обряд должны были стать яркие звёзды на вечернем небе. Считалось, что так умершие благодарят за угощение.



В Мартинианов день нельзя было ругаться, ссориться, давать деньги взаймы, а также заниматься рукоделием. Считалось, что если нарушить этот запрет, можно ослепнуть.



26 февраля молодые семьи деревни собирались вместе и делились жизненным опытом. Также в этот день встречались со старыми друзьями.

Почему на Мартына работали до седьмого пота?



Считалось, что только людей работящих и чистоплотных, которые провели 26 февраля в делах и заботах, во все последующие дни ждёт удача, успех и процветание. Лень же в этот день порицали, а на лежебок смотрели неуважительно.

Как на Мартына заговаривали вещи?



Люди верили, что именно в Мартинианов день очень эффективны заговоры от порчи и сглаза. Для этих целей использовали вещь, которая находится близко к телу. Обычно брали нательную рубаху, надевали её на себя, думая только о хорошем. Причём сделать это можно было в любой день. Затем рубаху снимали и хранили до 26 февраля. В Мартинианов день брали вещь и выходили с ней в поле. Держали её в руках, смотря на звёзды, и приговаривали: “Звёзды на небе сияют, от меня весь негатив отгоняют, насланный, приобретённый или заговорённый. Силу свою небесную дают, под свою защиту берут. Вы сюда войдите (протянуть вещь к небу), меня от плохого оберегите. Да будет так!” После нужно было трижды перекреститься и дойти до дома, ни с кем не разговаривая. Заговорённую вещь носили трое суток. Затем снимали и дальше надевали только на растущую луну.