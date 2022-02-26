Народные приметы 27 февраля: почему не стоит стричь волосы и покупать новую одежду 

27 февраля на Руси называли Кириллом Всеноуказчиком - по приметам этого дня определяли погоду на весну. Традиционно 27 февраля крестьяне готовились к приходу тепла и началу пахотных работ. А в церковном календаре эта дата отмечена, как почитание памяти общехристианского Святого Кирилла — вместе с братом по Христу Мефодием он был родоначальником славянской азбуки. Почему в этот день нельзя было стричь волосы, покупать одежду и зачем вытаптывали 27 февраля снег - читайте на amic.ru.

Как жил Преподобный Кирилл? Согласно летописям, Святой родился в 827 году в Фессалониках (восточная часть Римской Империи) в семье командира одного из подразделений Византийской армии. В 12 лет мальчик осиротел и попал на воспитание к Церковному логофету (высшему чиновнику патриаршей канцелярии) Феоктисту, который определил его к лучшим учителям Константинополя. Кирилл в совершенстве овладел диалектикой, арифметикой, риторикой, разными языками. Закончив обучение, он стал хранителем при Софийском соборе. Позднее он некоторое время вёл жизнь аскета, затем преподавал в Магнаврской высшей школе и получил прозвище Константин Философ.



Вместе с братом Мефодием (в миру Михаилом) собрал группу единомышленников по созданию славянской письменности. В 862 году Святые прибыли в Мордовию читать христианские проповеди на славянском языке. Здесь они перевели множество книг с греческого и научили местное население читать и писать. Вернувшись после этой миссии в Рим в 869 году, Кирилл заболел и вскоре скончался 42-х лет отроду. Похоронили его в храме Святого Климента.

Каких традиций придерживались славяне на Кирилла Весноуказчика?

Традиционно женщины и дети в этот день шли в поля и огороды и утаптывали снег. По преданию, ритуал предвещал хороший урожай овощей и зерновых. Этот способ считался эффективным и в борьбе с полевыми грызунами. Известно, что мыши устраивали под снегом норы и ходы, добирались до озимых и вредили им.



Женщины 27 февраля ходили к повивальным бабкам, чтобы поблагодарить и вознаградить их за помощь в рождении детей. Среди принесённых даров обязательно была медовуха — напиток из мёда, вина и родниковой воды из семи источников. Также повитух потчевали кулебяками, пирогами, разными сладостями. В гостях женщинам, которые приносили гостинцы, нужно было выпить глоток пива вместе с повитухой. Считалось, что тогда следующие роды будут лёгким. От этого обычая пошло ещё одно название праздника — Бабьи взбрыксы.

Как 27 февраля заговаривали от алкоголизма?

27 февраля в народе считали благоприятным днём для лечения от алкоголизма. На Кирилла шли к знахарям, которые делали привороты и читали заговоры от алкогольной зависимости. Один из обрядов выглядел так:



Собаке давали кость, а затем забирали. После несли чёрному барану, и она лежала в хлеве три дня. Затем кость несли на кладбище, бросали возле оградки и читали заговор, не отвлекаясь на посторонний шум: «Шёл пёс, кость нашёл. Грыз клыками и зубами. Я подошла, кость отняла, барану чёрному отдала, но ему она не нужна. Я опять кость взяла и мертвецам отдала. Но и покойникам она не нужна. Как эта кость никому не нужна, так бы и вино стало не нужно рабу Божьему (имя). Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

Что нельзя было делать 27 февраля?

27 февраля ни в коем случае нельзя было брать в руки ножницы и стричь ногти и волосы. Люди верили, что тем самым можно сократить срок своей жизни.



Запрещено было кормить птиц оставшимися от трапезы крошками хлеба. Считалось, что это грозит уходом из семьи мужа или жены. То же самое могло случиться, если затоптать в этот день снег у дома.



Нельзя было на Кирилла покупать одежду — она быстро изнашивалась или рвалась. Также категорически запрещалось пить крепкий алкоголь. Единственное, что можно было употреблять вволю — это сбитень (горячий напиток из патоки или подожжённого мёда с пряностями).