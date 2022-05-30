Народные приметы 31 мая. Как на Федота Овсяника гадали на любовь и определяли характер будущего мужа?

День Федота Овсяника отмечали на Руси 31 мая. В народе этот праздник также называли «Семь дев». Церковь 31 мая поминает святого мученика Феодота Анкирского и семь дев, принявших мученическую смерть за Христа. На Федота Овсяника люди проводили много обрядов, связанных с дубом, — самым почитаемым на Руси деревом, пытались узнать, каким будет урожай овса (отсюда название Овсяник), и старались запомнить сны, которые в ночь с 30 на 31 мая считались вещими. Как на Федота Овсяника укрепляли союз новобрачных и какой ритуал проводили, чтобы найти себе пару, — читайте в материале amic.ru.

Кто такие святой мученик Феодот и семь дев?

Феодот и семь дев (Текуса — была тёткой Феодота, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия) жили в Анкире (современная Анкара) во времена правления Диоклетиана — ярого язычника, преследовавшего и уничтожавшего христиан. Феодот содержал гостиницу. Он вёл жизнь праведника — постился, молился, не предавался плотским утехам, нёс слово Божие в массы и многих смог обратить в христианскую веру.



Рассказывали, что Феодот умел исцелять людей через наложение рук. А ещё он помогал скитальцам, которые были вынуждены покинуть свои места проживания из-за гонений христиан, ходил в местные тюрьмы и поддерживал дух осуждённых, выкупал у стражников тела мучеников и предавал их земле. Когда большая часть христианских храмов была разрушена по приказу Диоклетиана, в гостинице Феодота стали служить молебны и проводить литургии.



Вскоре после этого семь дев были самым страшным образом замучены и убиты — каждой привязали на шею камень и утопили в озере. Феодоту же было видение его тётки Текусы. Она попросила достать тела святых мучениц из озера и похоронить со всеми почестями. Феодот выполнил её просьбу.



О произошедшем доложили правителю Анкиры Феотекну. Он приказал доставить к нему Феодота, а затем предложил ему выбор — отречься от веры и получить всяческие блага или же быть замученным и убитым. Феодот выбрал второе. После многочасовых изощрённых пыток его обезглавили, а потом решили сжечь тело, но не смогли этого сделать из-за налетевшего урагана, поэтому выставили охрану из нескольких стражников, решив закончить начатое на следующий день. Мимо проезжал священник. Он уговорил стражников отдать тело мученика, а затем похоронил его, как подобает у христиан. Позднее над могилой Феодота Анкирского был возведён храм.

Что нельзя было делать на Федота Овсяника?

По народным поверьям, 31 мая нельзя было оборачиваться на зов. Рекомендовалось дождаться, пока человек сам догонит и задаст вопрос прямо в лицо. Считалось, что если нарушить запрет, обернувшимся на зов овладеет нечистая сила.



Расчёсываться гребнем, на котором остались волосы, тоже запрещалось. Якобы это грозило серьёзным заболеванием, от которого будет трудно излечиться.



Молодым девушкам нельзя было 31 мая целый день сидеть дома. Это могло привести к проблемам с замужеством. Девушки красиво одевались и выходили на прогулку. При этом рекомендовалось улыбаться и выглядеть радостной.



На Федота Овсяника запрещалось пить овсяной кисель. Считалось, что если запрет нарушить, то овёс в предстоящий год не уродится.

Почему 31 мая просили помощи у дуба?

Это дерево считалось на Руси главным, или мировым, — соединяющим мир небесный и мир подземный, и связывалось с Перуном — богом-громовержцем. 31 мая — день, когда дуб наделяли особенными свойствами.



Так, по состоянию его листвы определяли, каким будет урожай овса. Если на макушке уже развернулись листья, то ждали отличного урожая. Если же с дуба вдруг начинала опадать листва, готовились к неурожаю и вообще это считалось плохой приметой.



На Федота существовал обряд, благодаря которому, как считали на Руси, можно увеличить урожай овса. Для этого варили овсяной кисель и выбирали старейшего члена крестьянской общины. Одевали его в самые лучшие одежды, сажали в богато украшенную телегу, запрягали в неё белую лошадь, в руки давали чашку с овсяным киселём и отправляли к дубу. Здесь старейшина выходил и трижды обходил дерево, а затем выливал кисель под корни. Говорили, что если так сделать, дуб пошлёт богатый урожай овса.

Как на Федота укрепляли союз новобрачных?

Молодожёнам надо было взяться за руки и трижды обойти дуб. На Руси считали, что это сделает семью такой же крепкой, как дубовая древесина.

Как 31 мая гадали на любовь и определяли характер будущего мужа?

Чтобы узнать, насколько сильно любит тебя твой возлюбленный (возлюбленная), нужно было встать под дубом, зажмуриться, затем вытянуть руку, схватиться за ветку и сорвать пучок листьев. По их количеству и делалось предсказание. Так, один листок означал, что гадающего не любят, а шесть — наоборот, любят и даже очень. Если удавалось сорвать четыре листика — у загаданного человека есть лишь дружеские чувства, а пять — гадающий любит сильнее.



31 мая у незамужних женщин была традиция гадать на будущего мужа. Для этого они вставали на рассвете, шли в лес — обязательно в одиночестве, находили старый дуб, кланялись ему и отрывали небольшой кусочек коры. После смотрели, какого цвета древесина под оторванной корой. Если светлая, муж попадётся с хорошим характером, а если тёмная, да ещё и с наростами, значит, человек будет тяжёлый и вечно всем недовольный.

Как на Федота повышали своё благосостояние?

Для этого неподалёку от дома высаживали дуб, и во время посадки читали следующее заклинание: «Вышел в чистое поле. Там дуб стоит, под ним рать бесовская сидит. Я к ним подойду и сурово скажу: «Уходи, нечисть, из дома моего, от семьи моей, не жить в бедноте ей. Быть нам сытыми и богатыми. Мне дуб родовой — вам жертва кровяная. Ключ. Замок. Язык. Да будет так!» После этого надо было уколоть палец булавкой, выдавить немного крови и стряхнуть её на землю возле корней, после чего хорошо полить дерево. Посаженный дуб берегли как зеницу ока. Считалось, если он погибнет, заклинание перестанет действовать.