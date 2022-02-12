Народные приметы на Никиту-пожарника: как 13 февраля вернуть в семью блудного мужа 

Никита-пожарник — день, когда Церковь чествует Никиту Печерского. В Древней Руси этого человека почитали как защитника от пожаров и хранителя молний. А ещё, по народным поверьям, на Никиту-пожарника леший выходил из леса и гулял по деревням. Как на Руси справлялись с нечистью и отворачивали мужей от любовниц — в материале amic.ru.

Кто такой Никита Печерский и при чём тут пожарник?Никита Печерский (или Никита Затворник) — православный святитель. По свидетельствам монахов, которые служили вместе с ним в Киево-Печерском монастыре, Никиту Печерского пленил бес, который явился к святителю в виде ангела. Никита, одержимый бесом, выучил наизусть Ветхий Завет и даже стал пророчествовать. Вот только Новый Завет читать отказывался. Информация, что один из монахов попал в беду, дошла до игумена Киево-Печерского монастыря Никона. Вместе с монахами он изгнал из Никиты беса.



После этого будущий святитель не вспомнил ничего из того, что с ним происходило, пока его разумом владела нечистая сила. Поняв, какую ошибку совершил, Никита стал соблюдать строгий пост, жил чисто и смиренно, и стал добродетельнее многих. По преданию, Бог принял его покаяние, сделал епископом Новгородским (1096 г.), а позже дал возможность творить чудеса. Считается, что Никита молитвами потушил пожар в городе и вызвал дождь в сильнейшую засуху. Отсюда и название праздника в народе — Никита-пожарник, Хранитель молний.

Как на Никиту-Пожарника защищали от лешего? Верующие ходили в церковь и просили у святителя Никиты защиту от пожара и от нечистой силы. Если этого не сделать, могла случиться беда.



В этот день нельзя было ругаться и оскорблять друг друга — любое неосторожно сказанное слово могло привести к конфликту. А ещё старались не выходить ближе к ночи из дома. Считалось, что порча, наведённая вечером на Никиту-Пожарника, будет особо сильной.



Также на Никиту-Пожарника ожидали появления нечисти: в народе говорили, что в этот день леший выбирается из леса и шалит среди людей. Хозяину дома приходилось время от времени выходить из избы и следить за крышей. Согласно преданиям, излюбленным занятием нечисти было забраться на крышу, сесть на конёк и раскачиваться на нём, и если он это сделает, то дом зашатается. Отсюда ещё одно название праздника — Никита-коник.

Как на Никиту-пожарника возвращали мужей в семью? 13 февраля считался магически сильным днём, а если выпадало на пятницу, то вдвойне. В этот день жёны проводили обряды по возвращению блудных супругов в семью. Женщина, чей муж загулял, призывала на помощь знахаря. Он заговаривал неверного мужчину на возврат в семью и на разрыв с любовницей. Заговоров существовало множество. Самыми распространёнными были на соль и на еду:



На соль. Вскрывали пачку соли и читали следующий текст: “Соль от соперницы заговариваю. Пусть муж (тут надо сказать его имя) на неё не смотрит, не идёт к ней и несчастлив с нею будет! Пусть охладеет его сердце к рабе (имя любовницы), пусть утихнет огонь плоти. Твои глаза (имя мужа) солью засыплю, сердце камнем придавлю, а по дороге к (имя любовницы) понатыкаю острых игл. Как соль солёная, так и (имя женщины) не мила (имя мужчины) будет. Истинно!”



На еду. Готовили пищу, приговаривая: “Как кот и собака дерутся между собой, так и пусть мой муж (имя) возненавидит женщину (имя). Как от тепла тает лёд, так и любовь жены топит сердце мужа. Как вода кипит на огне, пусть такими же будут чувства супруга к жене. Да будет так”.