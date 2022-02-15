Народные приметы на Починки: как усмиряли домового и привлекали в семью достаток

Починки (или День святых Симеона и Анны) отмечают сразу после Сретения Господня — 16 февраля. В православном календаре праздник упоминается как день почитания двух преподобных — Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца. Согласно поверьям, название Починки появилось от обычая готовиться в этот день к весенним полевым работам — чинить лошадиные сбруи, а также ремонтировать инвентарь для пахоты и сева.

Кто такие Анна Пророчица и Симеон Богоприимец? Симеон Богоприимец был избранником Господним. Благочестивого праведника, жившего в Иерусалиме, однажды призвал в Александрию Птолемей II — царь египетский. Симеона просили перевести с еврейского на греческий писания библейского пророка Исайи, который был известен своими пророчествами о пришествии на землю Мессии. Прочитав в оригинале повествование о том, что “Се Дева во чреве приимет и родит Сына”, он решил исправить слово “дева” на “жена”. Тут же ему явился ангел: божий посланник уверил Симеона в истине писания и пообещал ему долгую жизнь — до момента, пока праведник сам не увидит исполненного предсказания Исайи.



На сороковой день от Рождества Христова пришёл Симеон в Храм Соломона, где в то же самое время находились Пресвятая Богородица Дева Мария и её обручённый муж Иосиф. Они принесли туда своего Божественного Первенца, чтобы представить его перед Господом. Свидетельницей этому оказалась и Анна Пророчица, которая круглосуточно молилась у Иерусалимского храма.



В тот миг, когда Симеон узрел присутствующих, Святой дух вещал ему, что новорождённый и есть тот ожидаемый Мессия, о котором говорилось в Святом Писании. Симеон подошёл к родителям, взял Богомладенца на руки, посмотрел на него, недолго подержал, и тут же испустил дух. По преданию, на тот момент преподобному было 360 лет.

Какие обычаи и обряды соблюдались на Руси на Починки? Основной традицией у православных 16 февраля была работа по хозяйству — это считалось лучшим способом привлечь удачу на весь год и улучшить свою жизнь. Люди вставали с первыми лучами солнца и трудились до позднего вечера. Женщины стирали бельё и убирались в доме, мужчины ремонтировали сельхозинвентарь и чинили лошадиную сбрую. Собранный мусор за порог не выметали, остерегались, что завистники могли им воспользоваться и навести порчу.



В доме старались закончить дела до заката солнца — поздняя уборка сулила полосу неудач. Вечером собирались на веселые посиделки — устраивали различные конкурсы, рассказывали о событиях пройденного дня, а затем плясали. Перед сном пили чай с пирогами. Считалось, что тот, кому достанется сдоба с грибной начинкой, весь год проведёт успешно и спокойно.



16 февраля обращались с молитвами к преподобным Симеону и Анне — просили крепкого здоровья новорождённым и благополучия более взрослым детям. В каждом доме обязательно варили саламату — кисель из поджаренной пшеничной, ячменной или ржаной муки. Также на Симеона было принято штопать одежду и чинить сломанную утварь — делали это для того, чтобы счастье ни в какую дырочку или трещину не ушло из избы.

Почему на Починки к лошади привязывали лапти? В ночь с 15 на 16 февраля усмиряли домового. Крестьяне верили, если домашний дух чем-то раздосадован, он может “заездить лошадь”, поэтому к ней привязывали лапти, кнут и онучи. Домовой думал, что на коне сидит сам хозяин и не приближался к животному.

Зачем на Починки украшали жилище вениками? По поверьям, именно в них обитает домовой. Веники должны были быть в идеальном состоянии, и тогда домашний дух в благодарность привлекал в семью достаток и спокойствие.