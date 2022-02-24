Народные приметы на Власьев день: что можно и нельзя делать 24 февраля?

24 февраля на Руси отмечали Власьев день (или Коровий праздник). В этот день крестьяне кормили домашних животных освящённым ржаным караваем и старались не работать — верили, что так можно увеличить надои молока. А ещё в народе 24 февраля вспоминали и почитали Святого священномученика Власия Севастийского. По библейским преданиям преподобный исцелял людей и животных, поэтому у славян он считается покровителем домашнего скота.

Кто такой Власий Севастийский и почему он причислен к лику святых?

Преподобный Власий родился в III веке в Севастии (в то время провинция Малой Армении). С юных лет он отличался благочестивым нравом, лечил людей и животных. По настоятельной просьбе местного населения стал епископом Севастийской церкви.



Во времена правления Диоклетиана и Лициния, когда были гонения на христиан, Власий и его прихожане укрылись в горах Аргоса. Праведник всё это время утешал народ и вселял в души людей надежду. Здесь же он взял крест в молитве, безмолвии и постничестве.



Однажды Агрикола (местный правитель) отдал приказ собрать диких животных для истязания православных. Слуги отправились на поиски и обнаружили целое стадо около одной из пещер Аргоса. Животные терпеливо ждали, когда Власий по обыкновению выйдет и святой молитвой благословит их. Об увиденном доложили Агриколе, и тот потребовал доставить праведника к нему.



Власий покорно повиновался, а по пути с именем Господа на устах совершал чудесные спасенья. В Севастии праведник подвергся жестоким истязаниям — так Агрикола пытался сломить его веру в Христа. Но всё было тщетно.



И тогда Власия приговорили к смерти. Перед казнью праведник молился Богу о даровании помощи и милости тем, кто всегда будет его помнить. Господь принял его молитвы и, по преданию, у места захоронения Святого происходили исцеления христиан.

Что делали на Руси на Власия?

Власьев день отмечали как большой христианский праздник. Обязательно ходили в храм на богослужения, во время которых освящали святой водой караваи ржаного хлеба, а затем потчевали ими домашний скот. 24 февраля старались не работать — считали, что это поможет предотвратить падёж животных и повысить удои молока. Однако в хлевах убирались обязательно, чтобы задобрить коровушек. Кормилицам давали сено получше, да пойло посытнее.



Чтобы защитить скот от злых духов, на Власия совершали обряды. Сначала закрывали печные трубы заслонками или замазывали глиной. После обращались к иконе преподобного с молитвой: “Святой Власий! Дай счастья на здоровых бычков и гладких тёлочек. Пусть со двора идут-играют, а с пастбища бегут-скачут”.



24 февраля устраивали скотские ярмарки. Считалось, что под покровительством Святого Власия было выгодно совершать куплю-продажу домашних животных. Проводя сделку, клялись именем преподобного. Верили, что обманщика покровитель скота проклянёт навсегда.



А ещё в этот день всегда говорили: “Пришли Прохор и Влас, скоро весна у нас”.

Зачем выносили на мороз семена и пряжу?

На Власьев день у крестьян был обычай готовить “семенное” на богатый урожай. Для этого хозяйки отбирали качественные семена и три утра после Власия выставляли на мороз, а во время посевной смешивали их с остальными.



Также поступали с куделью. Хозяйки считали, что после троекратного выноса на мороз после Власьева дня шерстяная нить будет ровной, белой, прочной и тонкой.

Что нельзя было делать на Руси на Власия?

24 февраля хозяйкам нельзя было заниматься домашними делами — прясть пряжу, стирать, убирать, гладить бельё. Считалось, что такая работа может притянуть в дом несчастья и череду неудач.



На Власьев день не ругались, не сквернословили и не врали. Святой мог услышать брань в свой праздник и наслать на людей несчастья. По той же причине не заключали пари и не совершали действия ради собственной выгоды.



Запрещён был скудный ужин. На Власия обязательно кололи свинью, готовили много мясных блюд, сами ели досыта и потчевали соседей. Так крестьяне задабривали святого и показывали ему, что у них в доме достаток.