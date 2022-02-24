Народные приметы: почему 25 февраля нужно надеть всё новое и как вылечить ребёнка от испуга?

25 февраля (12 февраля по старому стилю) в народе отмечали день Алексея Рыбного — с этого дня снег начиналась оттепель и можно было ловить рыбу. А ещё 25 февраля православные вспоминают Митрополита Алексия Московского — первосвятителя, жившего на Руси в XIII-XIV веках. Когда и почему начали праздновать день Святого Алексия, а также что разрешено и что запрещено делать 25 февраля — читайте на amic.ru.

Что известно о жизни у Алексия Московского?

Праведник родился в Москве в 1292 году (некоторые источники свидетельствуют о его рождении в 1304 году) в боярской семье. По тем временам он получил отличное образование. По преданию, когда мальчику исполнилось 12 лет, Господь пришёл к нему во сне и поведал о его Богоугодном предназначении. С того момента Алексий (в миру Елевферий) стал постоянно уединяться и ходить в храм, а в 19 лет стал иноком.



40 лет он был монахом, а затем его назначили Митрополитом во Владимир. В сане епископа Алексий вёл активную духовную и просветительскую деятельность. В те времена Русскую церковь терзали многочисленные распри. Чтобы положить конец смутам, Алексий отправился в Константинополь, а на обратном пути его корабль настиг сильный шторм. Епископ стал молиться, и буря утихла. После чудесного спасения Алексий посчитал себя обетным должником Господа.



Став епископом Московским, святитель продолжал заботиться о своей пастве — строил монастыри и налаживал мирные отношения с ханами Золотой Орды. Чудотворные способности открылись в Алексии, когда он исцелил от глазной болезни слепую Тайдулу — жену хана Джанибека. После этого женщина на протяжении всей жизни ходатайствовала за Русь.



После кончины царя Иоанна Иоанновича (в 1490 году) Алексий стал, по сути, временным правителем Руси (регентом при малолетнем царевиче Дмитрии). Умер святитель в 78 лет и был погребён, согласно его завету, в Чудовом монастыре, который находился в восточной части Московского Кремля. Его мощи чудесным образом были обретены через 50 лет. После этого православные стали приходить к месту упокоения великого праведника и молиться за землю Русскую.

Какие традиции соблюдали христиане на Алексия?

Если 25 февраля была оттепель, то мужики с утра отправлялись на рыбалку. Выдалбливали лунки во льду, и рыба, которая всю зиму ощущала сильную нехватку кислорода, поднималась на поверхность, где и становилась лёгкой добычей. Улов в этот день, как правило, был отличным. Женщины ждали мужчин дома, ставили тесто. Если улов был хороший, готовили множество рыбных блюд — варили уху, жарили, а главное место на столе отводилось расстегаям с рыбой — именно эта выпечка символизировала праздник Алексея Рыбника.



В этот день хозяйки выставляли семена зерновых на утренний мороз для закалки. Считалось, что после закаливания растения будут крепче, а урожай — богаче. Также поступали с волокнами льна, шерстяной куделью и пряжей. Верили, что после мороза нить станет мягкой и прочной, а одежда будет носиться дольше.

Как 25 февраля избавлялись от недугов?

На Руси в этот день молились образу святителя Алексия с просьбой помочь излечиться от болезней глаз или вернуть хорошее зрение. Также 25 февраля считалось идеальной датой для лечения людей от фобий и испуга. Ходили к знахарям и шептухам, которые проводили ритуалы и читали специальные заговоры.



Особенно старались оберегать беременных. Считалось, что если будущая мать сильно испугается, это отразится и на её ребёнке — он будет расти пугливым и страдать разными фобиями. Как раз на Алексия практиковался специальный ритуал. Искали по всей округе собаку, у которой под глазами имелись светлые пятна, сытно её кормили и приговаривали: “Собачье дело — лаять и выть, а моему малышу без страха жить. Божья Мать на образах, а моя боязнь в твоих очах. Ты ими смотри, да испуг мой забери. Аминь”. Собаку после ритуала отпускали восвояси, а сами кланялись образу Богородицы трижды. Считалось, что такая процедуры быстро избавляет от испуга беременную, а её ребенок обязательно родится здоровым.



Многие матери в этот день заговаривали детей, чтобы избавить от испуга. Ставили ребёнка в проём двери, а на косяке отмечали его рост, рисовали метку и пробивали гвоздём небольшое отверстие. После срезали с головы ребёнка немного волос и делали из них крест при помощи воска. Затем закладывали всё это в отверстие и приговаривали: “Порог оббиваю, испуг отстраняю. Воск лью, исцелить дитя хочу. Аминь”. Считалось, что когда ребёнок перерастал отметину, испуг проходил.

Почему 25 февраля запрещено было надевать старую одежду?

На праздник Алексея Рыбного наряжались во всё новое. Хозяйки специально готовились к этому дню. Они весь год шили или покупали одежду для себя, мужа и детей и складывали в сундуки. На Алексия доставали обновы и надевали их на утреннюю службу, куда шли всей семьёй. Если кто-то из сельчан выходил из дома в поношенной одежде, на него смотрели с укором и осуждали. Это считалось неуважением к святому.