Нарушение или недоразумение: в каких случаях водитель не должен платить за эвакуатор

Принудительная эвакуация разрешена в нашей стране с 2004 года. Поэтому когда водители нарушают правила дорожного движения, ГИБДД имеет право на эвакуаторе увезти их автомобиль на стоянку. Но даже в такой ситуации можно избежать лишних штрафов и дополнительных затрат, если знать нюансы проведения подобной процедуры.

Причина недоразумений

Обычно принудительная эвакуация проводится в случае, когда машина была припаркована в запрещённом месте. Почти каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда он возвращается к оставленному транспортному средству и видит эвакуатор , пытающийся увезти автомобиль на штрафстоянку.

Но нарушение общепринятого регламента может происходить не только со стороны водителя, но и исходить от сотрудников специальных служб. Многие положения ПДД можно трактовать двояко, что становится причинами недоразумений. Правила процедуры прописаны в ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП, которыми необходимо руководствоваться в каждой конкретной ситуации.

Права и обязанности

Нередко в ходе выяснения обстоятельств нарушения автомобиль может длительное время удерживаться транспортировочной лентой. В такой ситуации уполномоченный сотрудник должен быть наказан, а штраф предполагает уплату суммы в размере 20 тысяч рублей.

Для возвращения транспортного средства водителю необходимо на первом этапе уточнить причину задержания. При остановке в неположенном месте машину требуется переставить в другое место. За оформление штрафа за допущенное нарушение ответственность несёт инспектор.

Требование с автомобилиста оплаты за эвакуатор относится к категории незаконных действий. Если владелец вовремя вернулся, и погрузка не была завершена, то он вправе не платить за оказанные услуги. Если машина уже оказалась на платформе и началось движение, то можно попробовать обратиться к водителю эвакуатора и попробовать договориться.

Важно учитывать, служба "Эвакуатор МСК " работает оперативно, поэтому время между погрузкой и началом движения минимально. Организовывать препятствия движению эвакуатора нельзя. За подобные действия можно получить не только штраф, но и арест длительностью до 15 суток. В такой ситуации рекомендуется уточнить, на какую стоянку будет отправлен автомобиль и необходимую для оплаты сумму. Информацию можно уточнить в дежурной части ГИБДД либо у инспектора.