Нарушителей на пешеходных переходах будут усиленно ловить в Барнауле

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Профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" проводит 4 и 5 октября ГИБДД Барнаула.

Мероприятие направлено на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также на выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.

Госавтоинспекция призывает всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными. Водителям быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходам переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.