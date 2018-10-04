Нарушителей на пешеходных переходах будут усиленно ловить в Барнауле

ГИБДД краевой столице 4 и 5 октября проводит профилактическое мероприятие "Пешеходный переход"

4 октября 2018, 12:03

Фото: ekabu.ru

Профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" проводит 4 и 5 октября ГИБДД Барнаула.

Мероприятие направлено на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также на выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.

Госавтоинспекция призывает всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными. Водителям быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходам переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

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