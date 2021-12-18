Наша гордость и краса. В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Миссис Барнаул"

Финал конкурса красоты "Миссис Барнаул 2021" прошёл 11 декабря. Семь самых красивых и самых талантливых девушек и женщин боролись за почётный титул и корону. Организатором шоу стало модельное агентство Татьяны Жилиной.

Победу жюри, состоящее из профессионалов, присудило Марине Кручининой. Эффектной блондинке 38 лет. Она мама двоих детей. Обожает путешествовать, активно занимается разными видами спорта, а её жизненное кредо: "Шагать по жизни с улыбкой". Марина Кручинина в качестве награды получила отдых на турбазе, а также право участвовать в более престижном конкурсе красоты.

Второе место заняла Марианна Бархрушева, а третье – Вера Своеволина. Остальные девушки также получили призы от организаторов.

Отметим, ранее победительницей всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2021" стала мать троих детей Анна Филиппова из Новокузнецка (Кузбасс).

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